В Минобороны сообщили о ночном перехвате почти 20 украинских БПЛА над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов были сбиты над Крымом, еще четыре — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской.

Прошлым вечером беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю в селе Дубовица, в результате 50-летний мужчина получил ранения. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что у пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическая баротравма.

Мужчина был госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Врио главы региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Ранее на Украине пожаловались на «поумневшие» российские беспилотники.