В Белгородской области при атаках БПЛА погиб мужчина, еще четыре человека пострадали

Один человек погиб, четверо пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА

Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате атак беспилотников на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Ракитное от удара FPV-дрона погиб мужчина. От полученных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Помимо этого, в селе Салтыково БПЛА атаковал трактор, работающий в поле. Пострадал тракторист, его со множественными осколочными ранениями доставили в районную больницу. Повреждена техника.

Еще один FPV-дрон атаковал фермерское хозяйство в селе Варваровка, в результате чего пострадали мужчина и две женщины. Их доставили в больницу со множественными осколочными ранениями.

Информация о последствиях уточняется, добавил он.

До этого сообщалось, что в Херсонской области три пенсионера пострадали от удара дрона.

Ранее в Курской области украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего жителя, ехавшего на мотоцикле.