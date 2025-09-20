В курском приграничье из-за атаки украинского дрона пострадал мужчина

Хинштейн: в Курской области из-за атаки БПЛА на автомобиль пострадал мужчина

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю в селе Дубовица, в результате 50-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вчера вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», — уточнил политик.

По словам Хинштейна, у пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическая баротравма.

Мужчина был госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Врио главы региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Накануне Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района.

Ранее ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи.