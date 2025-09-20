На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В курском приграничье из-за атаки украинского дрона пострадал мужчина

Хинштейн: в Курской области из-за атаки БПЛА на автомобиль пострадал мужчина
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю в селе Дубовица, в результате 50-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Вчера вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Дубовица Хомутовского района. В результате атаки пострадал 50-летний мужчина, который не сразу обратился за медицинской помощью», — уточнил политик.

По словам Хинштейна, у пострадавшего зафиксирована минно-взрывная травма, осколочные ранения плеча, головы и уха, а также акустическая баротравма.

Мужчина был госпитализирован в Курскую областную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Врио главы региона пожелал раненому скорейшего выздоровления.

Накануне Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя, ехавшего на мотоцикле в селе Амонь Хомутовского района.

Ранее ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами