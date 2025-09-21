Более 10 человек пострадали в результате обстрела дома в Запорожской области

Балицкий: 12 человек пострадали в Васильевке Запорожской области при обстреле

При обстреле дома в городе Васильевка Запорожской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ», — написал он, отметив, что среди пострадавших есть ребенок — он находится в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил глава региона.

Ранее Балицкий сообщал о десяти пострадавших в многоквартирном доме на Театральной улице.

21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что пять человек пострадали в результате атак беспилотников на населенные пункты Белгородской области. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее власти Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы.