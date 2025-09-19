Путин пообещал, что Россия и дальше будет развивать вооруженные силы

Путин: Россия и дальше будет развивать вооруженные силы

Россия и дальше будет развивать свои вооруженные силы. Об этом в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов» заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными», — подчеркнул глава государства.

Глава государства прибыл в Пермь 19 сентября с рабочей поездкой. Он посетил «Мотовилихинские заводы». Это старейшее из действующих предприятий Западного Урала, кроме того, оно является единственным в России, которое занимается артиллерийским производством полного цикла.

Путин во время поездки в Пермь собрал заседание военно-промышленной комиссии. Российский лидер предложил участникам заседания обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса страны.

В начале заседания Путин обозначил несколько тем. Среди них — назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений.

Ранее Путин отметил вклад «народного ОПК» в развитие российских вооружений.