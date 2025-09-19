Путин отметил вклад «народного ОПК» в развитие российских вооружений

Российский малый и средний бизнес сыграл значимую роль в развитии отечественных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Особо отмечу, что в создании и совершенствовании вооружения и техники наряду с оборонными предприятиями участвует так называемый народный ОПК, то есть это малые и средние предприятия, малый и средний бизнес», — сказал российский лидер.

19 сентября Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», производящее ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. В ходе встречи с сотрудниками, президент сказал оружейникам, что вместе они будут делать страну независимой и суверенной.

Президент назвал «Мотовилихинские заводы» уникальным предприятием, добавив, что Россия не зря гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

Ранее появилось видео с Путиным на полигоне во время российско-белорусских учений.