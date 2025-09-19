Путин собрал в Перми заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин во время поездки в Пермь собрал заседание военно-промышленной комиссии. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства предложил участникам заседания обсудить ход программы развития оборонно-промышленного комплекса страны. В начале заседания Путин обозначил несколько тем.

Среди них — назначение генконструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений.

«И у нас несколько вопросов. Первый — это назначение генеральных конструкторов по созданию вооружения, военной и специальной техники и руководителей приоритетных технологических направлений», — сказал российский лидер.

19 сентября Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», производящее ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. В ходе встречи с сотрудниками, президент сказал оружейникам, что вместе они будут делать страну независимой и суверенной.

Президент назвал «Мотовилихинские заводы» уникальным предприятием, добавив, что Россия не зря гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

Ранее Путин осмотрел выставку образцов военной техники.