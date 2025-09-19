Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал уникальным пермское предприятие «Мотовилихинские заводы». Об этом пишет РИА Новости.

«У вас действительно предприятие уникальное, почти 300 лет, это предприятие по производству артиллерийских систем полного цикла», — сказал российский лидер во время общения с сотрудниками.

19 сентября Путин в День оружейника прибыл в Пермь с рабочей поездкой, где посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», производящее ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня

На предприятии Путина встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, главы Минпромторга и Минфина России Антон Алиханов и Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков и директор АО «Специальное конструкторское бюро» Евгений Архипов.

В ходе посещения завода глава государства отметил, что Россия не зря гордится своим оборонно-промышленным комплексом. Это не напрасно, подчеркнул Путин.

Ранее Путин сделал обращение к оружейникам в Перми.