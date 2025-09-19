Российские средства ПВО сбили четыре украинских дрона в Белгородской области

Минобороны РФ: в Белгородской области за три часа сбили четыре украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 10:00 до 13:00 мск. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы в Белгородской области.

Утром 19 сентября Минобороны РФ заявило, что системы ПВО в течение ночи сбили четыре дрона ВСУ в воздушном пространстве Крыма. Украинские военнослужащие использовали для атак беспилотники самолетного типа, подчеркивалось в сообщении.

18 сентября нефтеперерабатывающий завод в городе Салават в Республике Башкортостан подвергся атаке двух украинских БПЛА. Как рассказал глава региона Радий Хабиров, охрана предприятия открывала огонь на поражение по летательным аппаратам. В результате атаки никто не пострадал. При этом на территории завода произошел пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

В тот же день в Красносулинском районе Ростовской области в результате атаки дронов загорелась сухая трава в поле. Пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.