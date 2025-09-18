На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелась сухая трава

Врио губернатора Слюсарь: в Ростовской области из-за атаки БПЛА произошел пожар
Станислав Красильников/РИА Новости

Временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в Красносулинском районе в результате атаки украинских беспилотников загорелась сухая трава в поле.

По словам врио главы региона, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

Согласно сообщению Слюсаря, российские средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив беспилотники в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

В ночь на 18 сентября Telegram-канал SHOT писал об около 15 взрывах над Волгоградом. В 1:17 мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Атаки БПЛА на Россию
