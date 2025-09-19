На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией РФ за ночь перехватили четыре украинских дрона

Минобороны РФ: средства ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА в Крыму
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дроны самолетного типа были перехвачены в Крыму.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. По словам главы региона, в этот момент БПЛА находятся на такой высоте, которая не позволяет их уничтожать. Поэтому российские военнослужащие наносят удары по дронам, когда они снижаются и идут на прямую атаку.

В ночь на 18 сентября над регионами РФ ликвидировали 43 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщили в министерстве обороны страны, наибольшее количество целей — 23 — уничтожили в Ростовской области. Еще 11 летательных аппаратов сбили в Волгоградской области, пять — в Курской области, три — в Крыму. В Белгородской области перехватили один дрон.

Ранее в Белгородской области здание больницы получило повреждения в результате атаки БПЛА.

Атаки БПЛА на Россию
