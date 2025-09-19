Над территорией РФ за ночь перехватили четыре украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщило министерство обороны страны в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дроны самолетного типа были перехвачены в Крыму.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что средства ПВО не сбивают беспилотники прямо на границе с Украиной из-за высоты их полета. По словам главы региона, в этот момент БПЛА находятся на такой высоте, которая не позволяет их уничтожать. Поэтому российские военнослужащие наносят удары по дронам, когда они снижаются и идут на прямую атаку.

В ночь на 18 сентября над регионами РФ ликвидировали 43 украинских беспилотника самолетного типа. Как сообщили в министерстве обороны страны, наибольшее количество целей — 23 — уничтожили в Ростовской области. Еще 11 летательных аппаратов сбили в Волгоградской области, пять — в Курской области, три — в Крыму. В Белгородской области перехватили один дрон.

Ранее в Белгородской области здание больницы получило повреждения в результате атаки БПЛА.