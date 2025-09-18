В Башкирии нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Салават в Республике Башкортостан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Радий Хабиров.

По его словам, атаке подвергся комплекс «Газпром нефтехим Салават».

«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. При этом на территории НПЗ начался пожар, в настоящее время его ликвидируют сотрудники экстренных служб.

«Степень повреждений выясняем», — добавил Хабиров.

Утром 18 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью над регионами страны перехватили и уничтожили 43 украинских БПЛА. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотники самолетного типа. Больше всего дронов — 23 — сбили в Ростовской области. В Волгоградской области ликвидировали 11 летательных аппаратов, в Курской области — пять, в Крыму — три. Единичную цель нейтрализовали в Белгородской области.

Ранее ВСУ начали применять новые сверхопасные дроны.