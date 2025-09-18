Украинский дрон нанес удар по автомобилю в городе Шебекино

Гладков: при атаке дрона на автомобиль в Шебекино погиб мирный житель

В результате удара украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль полностью сгорел. Находившийся рядом брат погибшего получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в Белгород, в областную клиническую больницу.

17 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгород, пострадала 18-летняя девушка.

До этого Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. От ударов дронов пострадали кровля и остекление здания.

Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.