На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон нанес удар по автомобилю в городе Шебекино

Гладков: при атаке дрона на автомобиль в Шебекино погиб мирный житель
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате удара украинского беспилотника по автомобилю в городе Шебекино погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчина скончался на месте от полученных ранений. Автомобиль полностью сгорел. Находившийся рядом брат погибшего получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи его переведут в Белгород, в областную клиническую больницу.

17 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгород, пострадала 18-летняя девушка.

До этого Гладков рассказал, что здание правительства Белгородской области подверглось атакам беспилотников ВСУ. От ударов дронов пострадали кровля и остекление здания.

Ранее ВСУ обстреляли «ГАЗель» в Белгородской области, пострадали восемь человек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами