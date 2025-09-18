Расходы России на «оборонку» растут, но они «не уходят в песок». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций.

«Они не в песок уходят - эти расходы на оборону. У нас и «оборонка» качественно изменилась, и армия качественно изменилась. Конечно, это требует ресурсов. Это не пустые расходы», — сказал Путин.

Путин добавил, что власти принимают сбалансированные решения, которые «позволяют двигаться вперед».

Во время встречи президент также назвал победу в специальной военной операции (СВО) одной из ключевых задач России. Другой ключевой задачей он назвал демографию.

17 сентября сенатор Алексей Пушков сообщил, что СМИ Запада меняют риторику по Украине: ранее они говорили об уверенности победы Киева в конфликте, а теперь сообщают о том, что нельзя допустить поражения Украины. Таким образом, произошел существенный сдвиг.

