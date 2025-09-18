На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал одну из ключевых задач России

Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций назвал победу в специальной военной операции (СВО) одной из ключевых задач России, передает РИА Новости.

«Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача — это демографическая», — уточнил глава государства.

17 сентября сенатор Алексей Пушков сообщил, что СМИ Запада меняют риторику по Украине: ранее они говорили об уверенности победы Киева в конфликте, а теперь сообщают о том, что нельзя допустить поражения Украины. Таким образом, произошел существенный сдвиг.

Сегодня в Европе и США сторонники Украины стали говорить о том, что Киев должен выйти из конфликта с наиболее благоприятными условиями, отметил Пушков.

В июне Путин во время видеоконференции по случаю открытия молодежных центров в регионах РФ заявил о неизбежности победы в ходе спецоперации.

Ранее американский офицер назвал неоспоримой победу России в украинском конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами