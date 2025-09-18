Путин назвал одну из ключевых задач России

Путин назвал победу в СВО одной из ключевых задач России

Президент России Владимир Путин на встрече с главами парламентских фракций назвал победу в специальной военной операции (СВО) одной из ключевых задач России, передает РИА Новости.

«Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача — это демографическая», — уточнил глава государства.

17 сентября сенатор Алексей Пушков сообщил, что СМИ Запада меняют риторику по Украине: ранее они говорили об уверенности победы Киева в конфликте, а теперь сообщают о том, что нельзя допустить поражения Украины. Таким образом, произошел существенный сдвиг.

Сегодня в Европе и США сторонники Украины стали говорить о том, что Киев должен выйти из конфликта с наиболее благоприятными условиями, отметил Пушков.

В июне Путин во время видеоконференции по случаю открытия молодежных центров в регионах РФ заявил о неизбежности победы в ходе спецоперации.

Ранее американский офицер назвал неоспоримой победу России в украинском конфликте.