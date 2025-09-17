На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заметили «существенный сдвиг» в заявлениях стран Запада по Украине

Пушков: на Западе перестали говорить о победе Украины
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Средства массовой информации Запада меняют риторику по Украине: ранее они говорили об уверенности победы Киева в конфликте, а теперь сообщают о том, что нельзя допустить поражения Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости.

«Изменилось информационное отношение к войне. Начинали с тезиса о том, что Украина и Запад победят. Потом стали говорить о том, что Украина не победит, но и не проиграет. Потом стали говорить о том, что нельзя допустить поражения Украины… здесь мы тоже видим очень существенный сдвиг», — подчеркнул он.

Сегодня в Европе и в США сторонники Украины стали говорить о том, что Киев должен выйти из конфликта с наиболее благоприятными условиями, отметил Пушков.

На этом фоне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что подход администрации американского президента Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине основан на здравом смысле.

Он добавил, что российской стороне не все нравится в позиции Вашингтона, но по-другому и не может быть.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие для продолжения переговоров РФ и Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
