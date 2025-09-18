На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский приехал в ДНР

Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Донетчина. Встретился с нашими воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции», — написал Зеленский.

Украинский президент также сообщил, что в ходе своего визита провел беседы с представителями ВСУ, выразил им свою благодарность и отметил госнаградами.

В ходе поездки Зеленский также заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (украинское название Покровск), а также общей ситуации на фронте.

Незадолго до этого военблогер Юрий Подоляка сообщил, что оборона украинской армии быстро рушится под Красноармейском. По словам военного журналиста, обрушение обороны ВСУ на этом участке фронта происходит быстрее, чем под Купянском.

В свою очередь военкор Евгений Поддубный заявил, что власти Украины начали «прогрев» общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска. Журналист отметил, что на указанном участке фронта идут ожесточенные боестолкновения, ВСУ отправляют туда новые подразделения с других направлений, чтобы как-то стабилизировать обстановку.

Ранее были названы три ключевых города Донбасса для освобождения всей ДНР.

