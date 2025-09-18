На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор рассказал о «прогреве» украинцев перед сдачей важного города в Донбассе

Военкор Поддубный: Киев начал «прогревать» украинцев перед сдачей Красноармейска
Zohra Bensemra/Reuters

Власти Украины начали «прогрев» общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска (украинское название – Покровск) со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Евгений Поддубный.

По его словам, на указанном участке фронта идут ожесточенные боестолкновения, ВСУ отправляют туда новые подразделения с других направлений, чтобы как-то стабилизировать обстановку.

«Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнеров Киева, насчет падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен», — написал Поддубный.

Он также подчеркнул, что в информационной кампании принимают участие и «западные ресурсы».

До этого телеканал Sky News сообщал, что украинские бойцы в скором времени могут сдать Вооруженным силам РФ важнейший город в зоне СВО — Красноармейск. В материале отмечается, что военные ВСУ больше года удерживали оборону населенного пункта. Однако в последнее время ситуация осложнилась. Журналисты обратили внимание, что военные ВС РФ взяли под контроль все пути снабжения в районе Красноармейска. Более того, вокруг города была создана зона поражения с помощью беспилотных летательных аппаратов

Ранее Пушилин рассказал о начавшихся боях в высотках Красноармейска.

