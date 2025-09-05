На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три ключевых города Донбасса для освобождения всей ДНР

Bloomberg: освобождение Красноармейска откроет путь РФ на Славянск и Краматорск
Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль ВС России города Красноармейск (украинское название Покровск) в ДНР откроет дорогу на Краматорск и Славянск, что создаст перспективы полного освобождения региона от ВСУ. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Контроль над Покровском откроет путь российскому наступлению на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск, поскольку Москва стремится установить контроль над всей Донецкой областью», — говорится в сообщении.

В этой связи, пишет Bloomberg, европейские лидеры все больше обеспокоены тем, что Россия «предпримет новое наступление на Украине».

1 сентября агентство Bloomberg пришло к выводу, что Киеву придется отказаться от идеи захватить Донбасс. Журналисты считают, что действия президента России Владимира Путина «сломили волю» и «неповиновение» украинского народа, а ВС РФ все активнее продвигаются на фронте. Ранее газета The New York Times сообщала, что Донбасс будет центральной темой любых переговоров об урегулировании конфликта. СМИ утверждали, что Москва уже смягчила свою позицию, но все еще не готова отдавать контроль над регионом. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин заявил о «перемалывании ВСУ» на одном из направлений.

СВО: последние новости
