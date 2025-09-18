Оборона украинской армии быстро рушится под Красноармейском (украинское название – Покровск). Об этом aif.ru заявил военблогер Юрий Подоляка.

«Да, так и есть. Причем здесь оборона ВСУ рушится куда быстрее, чем в Купянске», — подчеркнул блогер, отвечая на вопрос о крушении обороны украинской армии на этом участке фронта.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что власти Украины начали «прогрев» общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска.

По его словам, на указанном участке фронта идут ожесточенные боестолкновения, ВСУ отправляют туда новые подразделения с других направлений, чтобы как-то стабилизировать обстановку.

До этого телеканал Sky News сообщал, что украинские бойцы в скором времени могут сдать Вооруженным силам РФ важнейший город в зоне СВО — Красноармейск.

Ранее Пушилин рассказал о начавшихся боях в высотках Красноармейска.