Представители трех стран НАТО наблюдают за российско-белорусскими учениями

Представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии, наблюдают за совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Об этом сообщили в министерстве обороны Белоруссии, передает РИА Новости.

На полигоне «Борисовский» 15 сентября проводится один из главных этапов розыгрыша практических действий войск.

Союзное Государство, ОДКБ, СНГ также направили своих наблюдателей. Кроме того, на учения присутствует представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

Сейчас на полигоне находятся военно-дипломатические представительства Азербайджана, Венгрии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, России, Сербии, США, Судана, Туркмении, Турции, Замбии, Зимбабве, Перу, Индонезии.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее российские истребители отработали удар «Кинжалом» на учениях «Запад-2025».