Путин назвал цель учений «Запад»

Цель учений «Запад» направлена на защиту Союзного государства от любой агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения полигона в Мулино, сообщает ТАСС.

«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», — заявил глава государства.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

