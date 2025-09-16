В МИД оценили реакцию Запада на военные учения России и Белоруссии

Рябков: на Западе неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии

Страны Запада неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которые наблюдаются на Западе на протяжении многих месяцев, <...> все это основной фактор эскалационный», — сказал замглавы ведомства.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

