На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобороны Белоруссии приехал на учения «Запад-2025»

Глава МО Белоруссии Хренин прибыл на полигон, где проходят учения Запад-2025
true
true
true
close
Министерство обороны Республики Беларусь

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на один из российских полигонов для наблюдения за розыгрышем боевых действий в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил государств «Запад-2025». Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Как уточняется, Хренин ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач военными подразделениями Российской Федерации и Белоруссии.

«Особое внимание будет уделено отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных учебно-боевых задач», — сказано в сообщении.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее в МИД оценили реакцию Запада на военные учения России и Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами