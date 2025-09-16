Глава Минобороны Белоруссии приехал на учения «Запад-2025»

Глава МО Белоруссии Хренин прибыл на полигон, где проходят учения Запад-2025

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл на один из российских полигонов для наблюдения за розыгрышем боевых действий в рамках совместного стратегического учения Вооруженных сил государств «Запад-2025». Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Как уточняется, Хренин ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач военными подразделениями Российской Федерации и Белоруссии.

«Особое внимание будет уделено отработке вопросов взаимодействия и координации действий при выполнении совместных учебно-боевых задач», — сказано в сообщении.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

