В ЦАХАЛ сообщили о заходе в Газу двух израильских дивизий

В Израиле сообщили, что две дивизии ЦАХАЛ начали маневр вглубь Газы

Две дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заходят вглубь города Газа. Об этом сообщил на брифинге представитель израильской армии, передает РИА Новости.

«В настоящее время 98-я и 161-я дивизии совершают маневр вглубь города Газа, и дополнительная дивизия присоединится в ближайшие дни», — сказал он.

В ночь на 16 сентября израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу. Израильские войска использовали вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа «в огне». По его словам, израильская армия «железным кулаком» наносит удар по инфраструктуре ХАМАС и создает условия для освобождения заложников и разгрома группировки.

Он добавил, что Израиль не отступит и не ослабит натиск до тех пор, пока его миссия не будет завершена.

Ранее Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе.