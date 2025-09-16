В ЦАХАЛ сообщили о заходе в Газу двух израильских дивизий

Две дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заходят вглубь города Газа. Об этом сообщил на брифинге представитель израильской армии, передает РИА Новости.
«В настоящее время 98-я и 161-я дивизии совершают маневр вглубь города Газа, и дополнительная дивизия присоединится в ближайшие дни», — сказал он.
В ночь на 16 сентября израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу. Израильские войска использовали вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Газа «в огне». По его словам, израильская армия «железным кулаком» наносит удар по инфраструктуре ХАМАС и создает условия для освобождения заложников и разгрома группировки.
Он добавил, что Израиль не отступит и не ослабит натиск до тех пор, пока его миссия не будет завершена.
Ранее Нетаньяху подтвердил активное наступление в Газе.