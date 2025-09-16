Министр обороны Израиля заявил, что «Газа в огне»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что город Газа «в огне», и подтвердил планы продолжать наступление до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС и освобождения заложников, похищенных боевиками еще в октябре 2023 года. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «железным кулаком» наносит удар по инфраструктуре ХАМАС, а израильские военнослужащие «доблестно сражаются», создавая условия для освобождения заложников и разгрома противника.

Кац подчеркнул, что Израиль не отступит и не ослабит натиск до тех пор, пока его миссия не будет завершена.

В ночь на 16 сентября Израиль начал военную операцию с целью захвата города Газы. Axios писал, что израильская армия планирует оккупировать Газу и уничтожить палестинскую группировку ХАМАС.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон поддерживает усилия Израиля по борьбе с движением ХАМАС. В то же время чиновник воздержался от критики Израиля за ракетный удар по Катару. Он подчеркнул, что приоритет для Вашингтона — капитуляция и разоружение ХАМАС для прекращения войны в Газе.

Ранее сообщалось, что израильские войска за 20 минут нанесли 37 ударов по Газе.