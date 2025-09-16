На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно число погибших в Газе в ходе операции ЦАХАЛ

WAFA: 62 человека погибли в секторе Газа во время операции ЦАХАЛ
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Порядка 62 человек погибли в секторе Газа при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенных в ходе военной операции на территории анклава. Об этом пишет агентство WAFA со ссылкой на медиков.

«С утра понедельника оккупационная армия разрушила ряд жилых зданий и башен, в частности, башню Аль-Гафри — самую высокую башню в городе, высотой в 20 этажей, в которой живут сотни семей», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в разрушенном здании находились штаб-квартиры СМИ, медиа-компаний и других коммерческих предприятий.

Агентство также сообщило, что более 40 человек пострадали, их госпитализировали в ближайшие больницы для оказания помощи.

В ночь на 16 сентября портал Ynet писал, что израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по палестинскому городу Газе. Израильские войска применили вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Ранее армия Израиля подтвердила удар по верхушке ХАМАС.

Война в Газе
