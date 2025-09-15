Взятие населенного пункта Ольговское в Запорожской области дает возможность российской армии обойти наиболее укрепленные участки. Об этом заявил ТАСС депутат законодательного собрания региона Сергей Юрченко.

«Таким образом у нас появится возможность зажать ВСУ и устроить, если не в котел, то нанести очень серьезное стратегическое поражение», — сказал он.

Депутат отметил, что российские войска успешно действуют на запорожском направлении.

О взятии села под контроль Вооруженных сил РФ стало известно 15 сентября. По данным Минобороны России, российские войска также поразили подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины и бригаде национальной гвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

13 сентября стало известно, что российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области Украины.

