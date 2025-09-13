На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у Купянска

Марочко: ВС РФ продвинулись у Купянска и взяли под контроль две ж/д станции
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военнослужащие за прошедшую неделю продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области и взяли под огневой контроль две железнодорожные станции: Купянск-Южный и Заосколье. Об этом агентству ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные зачищают местность в данных районах и закрепляются на новых позициях в Купянске.

10 сентября Марочко сообщил ТАСС, что российские штурмовые подразделения, продвигаясь на южном направлении в Купянске, установили контроль над участком трассы длиной около 1,5 км, который до недавнего времени использовался в логистике Вооруженных сил Украины.

9 сентября военный эксперт заявил, что российские войска заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

Ранее в ДНР заявили, что дроны ВС РФ контролируют логистические пути ВСУ у Красного Лимана.

