Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Ольговское в Запорожской области

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что населенный пункт перешел под контроль российских войск благодаря действиям группировки «Восток».

Кроме того, силы РФ нанесли поражение подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде национальной гвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, в результате наступательных действий российских военных на этом участке фронта ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину и 10 автомобилей. Кроме того, ВС РФ уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

13 сентября стало известно, что российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области Украины.

Ранее в МИД РФ заявили о невозможности выхода для Украины на границы 1991 года.