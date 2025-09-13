Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — рассказали в МО.

Кроме того, Вооруженные силы России нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил России (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.

По данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 240 военнослужащих, 10 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 американского производства США, а также склад материальных средств.

11 сентября Минобороны РФ. сообщало, что ВС России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области

Ранее в МИД РФ заявили о невозможности выхода для Украины на границы 1991 года.