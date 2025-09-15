На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Рады заявила о превращении Украины в «страну-хоспис»

Депутат Рады Безуглая заявила о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области
Telegram-канал Политика Страны

Подразделения Вооруженных сил России активно продвигаются в Днепропетровской области на фоне нежелания президента Украины Владимира Зеленского решать проблемы в армии и с военным руководством, из-за которых государство может со временем превратиться в «страну-хоспис». Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По словам парламентария, в настоящее время российские солдаты занимают все больше сел в Днепропетровской области, а обстановка у Доброполья продолжает ухудшаться, и за это ответственен Зеленский. Безуглая считает, что без активных политических и военных преобразований ситуация с каждым годом будет только усугубляться.

«Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис. <...> Это прекрасно понимают в России и максимально способствуют такому развитию событий», — заявила депутат.

Она также намекнула, что Киеву не стоит рассчитывать на то, что помощь Запада каким-либо образом поменяет положение вещей.

15 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие расширили буферную зону в Днепропетровской области после взятия южных территорий Донецкой народной республики. По его словам, за неделю ВС РФ на территории взяли под контроль три населенных пункта.

Ранее бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь ВСУ.

