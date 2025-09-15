На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь ВСУ

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины намеренно скрывают сведения о настоящих потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом заявил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России, боец отряда Александра Матросова с позывным Мавик, передает РИА Новости.

«Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну а зачем это делать», — сказал боец.

До этого сообщалось, что командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не эвакуирует останки павших бойцов с поля боя в районе Садков, чтобы занизить статистику потерь.

В конце августа военнослужащий группировки российских войск «Восток» заявил, что украинские бойцы при отступлении бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка, расположенном в Днепропетровской области. По его словам, украинские солдаты сбрасывали тела сослуживцев в окопы и после этого отступали.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.

СВО: последние новости
