Российские военные создали буферную зону в Днепропетровской области

Российские военнослужащие расширили буферную зону в Днепропетровской области после взятия южных территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за неделю российские военнослужащие на территории взяли под контроль три населенных пункта.

«Освобожденными населенными пунктами отличилась на этой неделе группировка войск «Восток», — отметил Пушилин.

Он добавил, что на данный момент активно расширяется плацдарм и, по сути, буферная зона, потому что солдаты «Востока» перед этим освободили весь юг республики в зоне своего ведения.

Пушилин подчеркнул, что российские военнослужащие отодвигают формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта по всем направлениям в ДНР.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы РФ ведут наступление на населенный пункт Северск в ДНР сразу с трех направлений — севера, юга и востока. Одновременно с этим российские бойцы наносят удары по тыловым позициям ВСУ.

Как рассказал специалист, такая тактика обеспечивает планомерное продвижение ВС РФ в направлении Северска. При этом данный город остается важным узлом обороны украинских войск на территории ДНР.

Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ у города Красноармейска в ДНР.