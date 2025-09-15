На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин рассказал о наступлении российских войск в ДНР

true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие отодвигают формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта по всем направлениям в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ситуация в ДНР достаточно непростая.

«Тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям», — подчеркнул Пушилин.

13 сентября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ ведут наступление на населенный пункт Северск в ДНР сразу с трех направлений — севера, юга и востока. Одновременно с этим российские бойцы наносят удары по тыловым позициям ВСУ.

Как сказал специалист, такая тактика обеспечивает планомерное продвижение ВС РФ в направлении Северска. При этом данный город остается важным узлом обороны украинских войск на территории ДНР.

9 сентября советник главы республики Игорь Кимаковский заявил, что российские беспилотники контролируют логистические пути формирований ВСУ в районе города Красный Лиман. Таким образом военные ВС РФ усложняют логистику украинских войск в этом населенном пункте.

Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ у города Красноармейска в ДНР.

