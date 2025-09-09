На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР заявили, что дроны ВС РФ контролируют логистические пути ВСУ у Красного Лимана

Кимаковский: логистические пути ВСУ у Красного Лимана взяты под огневой контроль
Виктор Антонюк/РИА Новости

Беспилотники ВС РФ контролируют логистические пути украинских подразделений в районе города Красный Лиман. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Наши дроноводы усложняют логистику противника в Красном Лимане, взяв под огневой контроль пути вокруг города», — сказал он.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Красного Лимана идут ожесточенные бои.

9 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российские войска на конец августа контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

Ранее военный эксперт заявил о формировании огневого кармана для ВСУ в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
