На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

Кимаковский: российские бойцы прорвали оборону ВСУ на юго-востоке Красноармейска
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — заявил он.

По словам советника главы ДНР, на данной линии боевого соприкосновения украинская сторона несет большие потери.

Незадолго до этого глава региона Денис Пушилин писал, что российские солдаты вышли на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР.

5 сентября агентство Bloomberg сообщило, что взятие под контроль ВС России города Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР откроет дорогу на Краматорск и Славянск, что создаст перспективы полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее группировка ВС РФ «Восток» завершила операцию по освобождению территории ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами