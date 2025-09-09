Российские военнослужащие прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Чунишино, юго-восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в интервью ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«У Чунышина наши штурмовые подразделения прорвали оборону противника и расширили зону контроля», — заявил он.

По словам советника главы ДНР, на данной линии боевого соприкосновения украинская сторона несет большие потери.

Незадолго до этого глава региона Денис Пушилин писал, что российские солдаты вышли на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР.

5 сентября агентство Bloomberg сообщило, что взятие под контроль ВС России города Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР откроет дорогу на Краматорск и Славянск, что создаст перспективы полного освобождения региона от ВСУ.

Ранее группировка ВС РФ «Восток» завершила операцию по освобождению территории ДНР.