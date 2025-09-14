На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские избирательные участки подверглись атаке дронов

Памфилова заявила, что российские избирательные участки подверглись атаке дронов
Shamil Zhumatov/Reuters

Три участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время выборов. Об этом рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков <...> в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области <...> и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка <...> Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников избирательного процесса пришлось эвакуировать», — отметила она.

По словам Памфиловой, голосование перенесли в другие места. Была проделана серьезная работа по оборудованию резервных помещений, источников питания, электроснабжения и проработана система быстрой эвакуации.

Незадолго до этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений, которые могли бы привести к срыву выборов в России, зафиксировано не было.

11 сентября депутат Госдумы Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

