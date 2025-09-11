В России допустили вмешательство иностранных государств в выборы в стране

Пискарев: в Госдуме ожидают попытки провокаций на участках в дни выборов

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России допускает увеличение попыток антироссийских сил вовлечь граждан страны, в том числе несовершеннолетних, в совершение преступлений на избирательных участках на выборах 12 — 14 сентября. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся Telegram-канале комиссии.

По словам парламентария, анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Элла Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.