В МВД сообщили о попытках совершения терактов на избирательных участках в России

МВД: на избирательных участках зафиксировали 10 попыток терактов с БПЛА
Александр Кряжев/РИА Новости

В России зафиксировано 10 попыток совершения терактов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на избирательных участках, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на попытки совершения на избирательных участках террористических актов с применением беспилотных воздушных судов, цели мест выборов не достигнуты. Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась», — уточнил он.

По словам Габдурахманова, в двух случаях голосование перенесли на резервные участки.

Представитель МВД рассказал, что в целом было зафиксировано 10 попыток терактов, из них семь — в Белгородской и три — в Брянской областях. Никто не пострадал.

11 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в РФ. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Ранее 15-летний школьник из Перми стал фигурантом дела о терроризме.

