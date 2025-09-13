Жителей Коми предупредили об угрозе атаки БПЛА

Власти Республики Коми объявили в регионе беспилотную опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы российского субъекта Ростислав Гольдштейн.

«Призываю всех жителей региона соблюдать спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности», — написал чиновник.

Также он подчеркнул, что в случае обнаружения дрона граждане должны сообщить об этом в правоохранительные органы и экстренные службы. При этом необходимо указать время, место и направление полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

10 августа Коми впервые подверглась атаке украинских дронов. Один из беспилотников упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в городе Ухте. Работников предприятия пришлось эвакуировать. Кроме того, эвакуацию объявили в торговом центре «Ярмарка», поскольку в районе здания произошел «хлопок». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спустя два дня Гольдштейн заявил, что сотрудники профильных служб продолжают ликвидировать последствия атаки БПЛА на территории производственного предприятия в Ухте. Он добавил, что перебоев с поставками топлива в республике не ожидается.

Ранее жительница Белгородской области в результате атаки БПЛА получила сотрясение мозга.