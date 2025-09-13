В Белгороде при атаке БПЛА мирная жительница получила сотрясение мозга

Жительница Белгорода пострадала в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при детонации дрона 20-летняя девушка получила сотрясение мозга и множественные осколочные ранения ног и грудной клетки. В настоящее время бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшую в областную клиническую больницу.

«Поврежден фасад социального учреждения в многоквартирном доме. Также посечены осколками пять припаркованных автомобилей», — говорится в заявлении.

Кроме того, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по частному домовладению в поселке Комсомольский в Белгородском районе. В здании оказалось повреждено остекление.

«Оперативные службы работают на местах», — подчеркнул губернатор.

Утром 13 сентября Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район четвертый день подряд подвергаются массированным атакам украинских БПЛА. В тот момент в небе над административным центром региона находились шесть дронов, два из которых удалось сбить. Как отметил глава Белгородской области, ситуация в регионе остается крайне сложной.

Ранее в Белгороде в результате атаки ВСУ серьезно пострадала женщина, ее не спасли.