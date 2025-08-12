Власти Коми рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион

Гольдштейн рассказал о последствиях первой с начала СВО атаки дронов ВСУ на Коми

В настоящее время на территории производственного предприятия в Ухте, которое атаковал украинский беспилотник, ликвидируются последствия атаки. Об этом сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в своем в Telegram-канале политика.

По его словам, перебоев с поставкой топлива на территории Коми не ожидается, ситуация находится под контролем властей.

Чиновник добавил, что 12 августа в Ухте снова объявляли режим беспилотной опасности, однако сейчас он уже снят. Все необходимые службы работают в усиленном режиме, мониторинг ситуации не прекращается, написал Гольдштейн.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Один из дронов упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye.

Ранее в Коми ограничили работу интернета в целях безопасности.