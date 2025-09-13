Мать летчика-предателя Кузьминова сбежала из РФ за семь месяцев до предательства сына

Мать летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, покинула Россию за семь месяцев до его предательства. Об этом со ссылкой на источники, близкие к семье, сообщает RT.

По данным издания, изначально женщина планировала вылететь из Москвы во Владивосток 10 января 2023 года, но перенесла вылет на 14 число. О своем решении уехать она сообщила близким в новогоднюю ночь.

«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — приводит издание слова знакомой Кузьминовой.

После перелета в Корею Инна Кузьминова перестала выходить на связь с родственниками. О ее местонахождении родные узнали только от сына.

11 сентября сообщалось, что мать летчика-перебежчика Кузьминова опознала тело в Испании.

13 февраля 2024 года угнавший российский вертолет Ми-8 пилот был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. После убийства неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли машину в 20 км от города.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем он пропал из публичного поля.

Ранее спецназ «Ахмата» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ.