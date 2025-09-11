На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецназ «Ахмата» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ

«Дневник мракоборцев»: боец РФ Ступников наводил ракеты на своих и бежал в ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военнослужащий Лев Ступников мог сбежать из зоны СВО и перейти на сторону Украины, где семь месяцев занимался наведением ракет HIMARS на российские позиции. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Дневник мракоборцев», который ведут военнослужащие группы «Аида» спецназа «Ахмат», начавшие охоту на перебежчика.

По данным источника, Ступников передавал данные о расположении российских войск, что привело к обстрелам сослуживцев. После этого боец бежал, а командование сочло его погибшим. В группе «Аида» заявили, что поиски солдата, которые они проводили, могли привести к потерям.

«Каждый военный ВС РФ должен считать долгом отправить эту мразь в чернозем», — заявили в группе.

В поддержку этих заявлений Telegram-канал «Тройка» опубликовал фото предполагаемого перебежчика. Кроме того, в видео, выложенном «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией), фигурирует человек, похожий на Ступникова, которого представляют как перебежчика, передававшего данные и вступившего в одно из подразделений ГУР МО Украины.

Похожая история произошла в августе 2023 года. Тогда летчик Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем он пропал из публичного поля. 13 февраля Кузьминова ликвидировали на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании.

Ранее сообщалось, что мать Кузьминова опознала тело в Испании.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами