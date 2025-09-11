Спецназ «Ахмата» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ

«Дневник мракоборцев»: боец РФ Ступников наводил ракеты на своих и бежал в ВСУ

Российский военнослужащий Лев Ступников мог сбежать из зоны СВО и перейти на сторону Украины, где семь месяцев занимался наведением ракет HIMARS на российские позиции. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Дневник мракоборцев», который ведут военнослужащие группы «Аида» спецназа «Ахмат», начавшие охоту на перебежчика.

По данным источника, Ступников передавал данные о расположении российских войск, что привело к обстрелам сослуживцев. После этого боец бежал, а командование сочло его погибшим. В группе «Аида» заявили, что поиски солдата, которые они проводили, могли привести к потерям.

«Каждый военный ВС РФ должен считать долгом отправить эту мразь в чернозем», — заявили в группе.

В поддержку этих заявлений Telegram-канал «Тройка» опубликовал фото предполагаемого перебежчика. Кроме того, в видео, выложенном «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией), фигурирует человек, похожий на Ступникова, которого представляют как перебежчика, передававшего данные и вступившего в одно из подразделений ГУР МО Украины.

Похожая история произошла в августе 2023 года. Тогда летчик Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода. Затем он пропал из публичного поля. 13 февраля Кузьминова ликвидировали на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании.

Ранее сообщалось, что мать Кузьминова опознала тело в Испании.