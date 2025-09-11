Мать летчика-перебежчика Кузьминова опознала тело в Испании

Мать летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину и был убит спустя полгода в Испании, проходила допрос в полиции и принимала участие в процедуре его опознания. Об этом сообщает RT.

Инна Кузьминова участвовала в опознании своего сына. Слова знакомого семьи Кузьминовых подтвердили эту информацию.

«Она общалась с родственниками, плакала и рассказывала о том, как опознавала сына, жалуясь при этом, что испанские власти не возвращают ей тело для похорон», — рассказал знакомый.

11 ноября прошлого года CBS News сообщило, что тело перебежчика Кузьминова похоронили в безымянной могиле.

13 февраля 2024 года угнавший российский вертолет Ми-8 пилот был убит на парковке перед его домом в Вильяхойосе в Испании. После убийства неизвестные попытались скрыться с места на машине Кузьминова и переехали его тело, а затем сожгли машину в 20 км от города.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним на борту находились два члена экипажа, которых, по словам главы ГУР минобороны Украины, застрелили при попытке убежать. После случившегося летчик провел пресс-конференцию, на которой заявил, что операцию готовили в течение полугода, а затем пропал из публичного поля.

Ранее в Испании нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины.