В пяти регионах Украины действует воздушная тревога

На Украине воздушная тревога объявлена в пяти областях

На Украине объявили воздушную тревогу в пяти регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

По информации сервиса, сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На этом фоне украинские СМИ сообщили о взрывах в городах Сумы и Херсон.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании данных о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.