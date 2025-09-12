В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не приводятся. Незадолго до этого издание уже сообщало о взрывах в городе.

На подконтрольных Киеву территориях Херсонской области в настоящее время объявлена воздушная тревога.

8 сентября губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины в Херсоне. По его словам, операторы беспилотников 18-й общевойсковой армии в составе Вооруженных сил РФ с воздуха засекли пункт управления дронами украинских войск на острове Карантинный. После этого они передали координаты объекта артиллеристам, которые и нанесли по нему удар.

12 сентября боец спецназа военной разведки группировки «Днепр» с позывным «Шиян» заявил, что все острова в пойме Днепра на территории Херсонской области находятся под полным контролем российских войск.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев.