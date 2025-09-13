В городе на севере Украины произошел взрыв

«Общественное. Новости»: в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.

В «красной» зоне также остаются Днепропетровская, Харьковская и Черниговская области.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

В ночь на 11 сентября в Сумах также произошел взрыв.

7 сентября стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины начали заселяться в Сумах в пустые или заброшенные дома. При этом мирные жители продолжают покидать город.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее было опубликовано видео удара по зданию правительства Украины.