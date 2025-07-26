Жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой

В Воронеже протестируют установленные на водоматах системы оповещения о БПЛА

Жителей Воронежа хотят оповещать об угрозе атаки беспилотников через автоматы с водой. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на городскую администрацию.

Там рассказали, что протестируют эту систему в жилом массиве «Олимпийский» 28 июля в 14:00, а после этого примут решение о ее повсеместном распространении.

В публикации уточняется, что в случае угрозы атаки беспилотников водомат начнет издавать звук сирены, а на его экране появится надпись «Внимание всем!».

В начале июня в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров.

Власти призвали не пренебрегать этими оповещениями. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

Ранее в Госдуме высказались о подорожании ЖКУ из-за домофонов с сигналами гражданской обороны.